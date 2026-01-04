Msisimko wa Netanyahu kuhusu uchokozi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Venezuela

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia mtandao wa habari wa Quds, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, amempongeza Rais wa Marekani Donald Trump kwa uchokozi wa kijeshi dhidi ya Venezuela na utekaji nyara wa Nicolas Maduro na mkewe.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Netanyahu, ambaye inaonekana amefurahishwa na uchokozi wa bwana wake Trump, alimtumia ujumbe akisema: "Rais Trump, nakupongeza kwa uongozi wako jasiri na wa kihistoria kwa ajili ya uhuru na haki."

Waziri Mkuu wa utawala huo vamizi aliongeza: "Nasalimu azma yako thabiti na kazi ya ustadi ya wanajeshi wako jasiri."

Mapokezi ya Netanyahu kwa uchokozi wa Marekani yanakuja wakati Rais wa Venezuela, Nicolas Maduro, amekuwa mmoja wa waungaji mkono wakuu wa taifa la Palestina na mpinzani mkali wa uvamizi wa utawala wa Kizayuni huko Palestina.