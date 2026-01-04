Ufaransa: Hatua ya Marekani dhidi ya Maduro inakiuka sheria za kimataifa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia France 24, Jean-Noël Barrot, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa, alitangaza katika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba operesheni ya kijeshi ya Marekani ya kumkamata Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ni kinyume na misingi ya sheria za kimataifa.

Ujumbe huo ulisema: "Operesheni ya kijeshi iliyopelekea kukamatwa kwa Maduro inakiuka kanuni ya kutotumia nguvu ambayo ndiyo msingi wa sheria za kimataifa." Waziri huyo aliongeza: "Paris inasisitiza tena kwamba hakuna suluhu la kisiasa la kudumu linaloweza kulazimishwa kutoka nje, na ni watu wa nchi pekee wanaoweza kuamua mustakabali wao."

Mapema, Mwanasheria Mkuu wa Venezuela Tarek Saab alilaani kutekwa kwa Rais wa nchi hiyo na kudai aachiwe huru.