Taliban Yathibitisha Vifo vya Watu 4 Wakati wa Uchimbaji Dhahabu Mkoa wa Takhar

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as): Wizara ya Mambo ya Ndani ya Taliban Yathibitisha Vifo vya Watu 4 Katika Mgogoro Kuhusu Uchimbaji Dhahabu Mkoa wa Takhar, Afghanistan

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Taliban imethibitisha kwamba watu wanne waliuawa katika mgongano kati ya wananchi wa eneo la Samenti, Wilaya ya Chah-Ab, Mkoa wa Takhar, na wafanyakazi wa kampuni ya uchimbaji dhahabu.

Abdul Mateen Qani, msemaji wa wizara hiyo, alieleza kwamba kati ya waliofariki, watu watatu walikuwa wakazi wa eneo hilo na mmoja alikuwa mfanyakazi wa kampuni.

Aidha, alithibitisha kwamba watu watano wengine walijeruhiwa kutokana na mgongano huo, na kuongeza kuwa shughuli za kampuni hiyo zimekoma kwa sasa.

Qani alisema kuwa uchunguzi unaendelea, na kwamba mfanyakazi mmoja wa usalama wa kampuni ya dhahabu na mmoja wa wakazi wa eneo hilo wamekamatwa kwa tuhuma za mauaji.

Hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari vinavyokosoa serikali ya Taliban vinaripoti, kwa kuashiria vyanzo vya kienyeji, kwamba majeshi ya serikali yalisababisha waandamanaji kupigwa risasi moja kwa moja, na mfanyakazi mmoja wa usalama aliuwawa na wananchi.

Mgongano kati ya wakazi wa kijiji cha Samenti na kampuni ya uchimbaji dhahabu umeanza siku chache zilizopita, kwani wananchi wa eneo hilo wanapinga uchimbaji usio na mpangilio unaofanywa na kampuni zinazohusiana na Taliban, jambo ambalo limeharibu vyanzo vya maji, mazingira na kuzuia upatikanaji wa maji safi ya kunywa.

Wizara ya Madini na Petroli ya Taliban imetuma timu chini ya uongozi wa Gavana wa Takhar kuchunguza hali hiyo, lakini mvutano bado unaendelea.

Ni muhimu kutaja kuwa mgodi huu wa dhahabu ulipeanwa awali kwa kampuni ya Kichina mwaka 2024, lakini uchimbaji usio na udhibiti mara nyingi umechochea hasira za wananchi, ambapo waandamanaji waliteketeza vifaa vizito vya kampuni na kuziba njia za kufikia mgodi.