Mtandao wa Israel Wakiri: Mizani ya Kimkakati Inaendelea Kubadilika kwa Faida ya Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- , mtandao wa televisheni wa Israel, Channel 12, umechapisha tathmini inayodokeza kuwa mizani ya kimkakati katika mzozo wa sasa inaendelea kubadilika kwa manufaa ya Iran.

Katika ripoti yake, mtandao huo ulirejelea mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na Iran dhidi ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, ambayo yalifanyika kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya vitongoji vya kusini mwa Beirut. Ripoti hiyo ilisema kuwa baada ya miaka mitatu ya mivutano na mapambano katika eneo, Iran imeweza kwa mara nyingine kuunganisha medani mbalimbali za mapambano na kuziunganisha katika mkondo mmoja wa kimkakati.

Channel 12 ilieleza kuwa Israel imeingia katika hatua mpya za makabiliano na Iran, huku ikikabiliwa na hatari ya kupoteza baadhi ya nyenzo na faida zake muhimu za kimkakati ambazo kwa muda mrefu zilikuwa sehemu ya msingi wa sera zake za kiusalama.

Aidha, ripoti hiyo ilibainisha kuwa ndani ya duru za usalama na kijeshi za Israel, wachache walikuwa wakitarajia hali ya sasa kutokea baada ya operesheni iliyopewa jina la “Ngurumo ya Simba” (Roar of the Lions), jambo ambalo limeibua maswali mapya kuhusu tathmini za awali za viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Israel.

Mtandao huo uliongeza kuwa maendeleo ya hivi karibuni yanaonesha kuwa mazingira ya mzozo yanaendelea kubadilika kwa kasi, huku pande mbalimbali zikitafuta mbinu mpya za kuimarisha nafasi zao katika medani ya kikanda.

Tathmini hiyo imeibua mjadala mpana ndani ya Israel kuhusu mwelekeo wa mzozo na athari zake kwa usalama wa taifa hilo katika kipindi kijacho.