Mwanahabari wa kihafidhina wa Marekani: Kwa miaka mingi nilikuwa nimekosea kuhusu Uislamu

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), «Tucker Carlson», mchambuzi wa kisiasa wa kihafidhina wa Marekani, alikiri kwamba misimamo yake ya awali kuhusu Uislamu na Waislamu ilikuwa makosa. Hii ni mwelekeo mpya katika safari yake ya kifikra na kisiasa baada ya kujitenga na Rais wa Marekani «Donald Trump» na kuongeza ukosoaji wake dhidi ya utawala wa Kizayuni. Jarida la Newsweek lilizungumzia suala hili katika ripoti yake.

Carlson katika mahojiano na Sky News alisema: «Kwa miaka mingi nilikuwa nikijirudia kwenye vipindi vyangu vya televisheni kwamba tatizo ni Uislamu, tatizo ni Waislamu, wote wanataka kutuua.» Aliongeza: «Nilikuwa na mshindo na niliamini hivyo. Sasa ninajua kwamba hiyo si kweli, na hakuna hata moja ya maneno hayo yaliyo sahihi, lakini wakati huo niliamini hivyo.»

Mabadiliko haya ya msimamo hayakukaa tu kwa Uislamu, bali mtazamo wake kuhusu utawala wa Kizayuni pia umebadilika. Carlson alisema kuhusu utawala huu: «Israeli niliyotembelea miongo kadhaa iliyopita haifanani na Israeli ya leo. Israeli imebadilika kabisa, na ninaona hasira kutokana na hilo.»