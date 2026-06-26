Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), Rais wa Marekani «Donald Trump» na maafisa wakuu wa Pentagon kwa sasa wanajaribu kudhibiti mgogoro kwenye pande mbili kwa wakati mmoja. Kwa upande mmoja, wanashinikiza makampuni ya silaha ya Marekani na viwanda vya ulinzi kuongeza uzalishaji wa risasi zilizotumiwa katika vita dhidi ya Iran, na kwa upande mwingine, wanaendelea na vita vya kisiasa kuwashawishi Wabunge wa Congress kupitisha bajeti ya ziada ya dola bilioni 70 ili kugharamia gharama za vita.

Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na gazeti la Marekani «New York Times», vita dhidi ya Iran imesababisha kupungua kwa kasi kwa akiba ya risasi za jeshi la Marekani.

Jeshi la Marekani katika vita hivyo lilirusha takriban makombora 1100 ya cruise ya masafa marefu yasiyoonekana kwenye rada. Makombora ambayo yalikusudiwa kutumiwa katika operesheni dhidi ya China. Pia, zaidi ya makombora 1000 ya Tomahawk yalitumika, ambayo ni sawa na mara 10 ya kiwango cha ununuzi wa kila mwaka wa jeshi la Marekani kwa aina hii ya kombora.

Zaidi ya hayo, katika vita dhidi ya Iran, zaidi ya makombora 1200 ya ulinzi wa anga ya Patriot yalirushwa, ambayo kila moja yanagharimu zaidi ya dola milioni 4. Pia, zaidi ya makombora 1000 ya ardhini ya usahihi wa juu yalitumika. Makadirio ya ndani ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani yanaonyesha kwamba akiba ya sasa imepungua hadi kiwango cha kutisha.