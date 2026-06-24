Fox News: Mfuko wa Uwekezaji wa Dola Bilioni 300 kwa Ujenzi wa Iran Unakabiliwa na Vikwazo Vikubwa vya Kisheria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – ripoti ya kituo cha televisheni cha Fox News imeeleza kuwa mpango wa kuanzisha mfuko wa uwekezaji wa dola bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi na maendeleo ya Iran unaweza kukumbana na changamoto kubwa za kisheria chini ya mfumo wa vikwazo wa Marekani.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, moja ya vikwazo vikuu ni sheria za Marekani zinazohusiana na taasisi ya Islamic Revolutionary Guard Corps, ambayo Washington imekuwa ikiituhumu kwa uwepo wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja katika sekta ya ujenzi na miundombinu ya Iran.

Ripoti hiyo inaeleza kuwa hata iwapo msamaha wa vikwazo utatolewa kwa sekta ya ujenzi, msamaha huo ungekuwa wa muda mfupi na ungetakiwa kufanyiwa upya kila baada ya siku 180, hali inayoweza kuzuia uwekezaji thabiti na wa muda mrefu.

Aidha, Fox News imedai kuwa muundo wa pendekezo hilo unaweza kuwa mgumu kutekelezeka kivitendo, ikihitimisha kuwa kuna uwezekano baadhi ya mazungumzo ya awali hayakuzingatia uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho katika mfumo huo wa kifedha.