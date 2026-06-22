Ratiba ya Mazishi ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu Iran na Iraq Yatangazwa Rasmi

Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Msemaji wa Kamati ya Maandalizi ya Kuaga, Kusindikiza na Kuzika mwili wa Imam Mujahid Shahidi, Ayatullah al-Udhma Sayyid Ali al-Husseini Khamenei, Bw. Iman Attarzadeh, ametoa maelezo ya kina kuhusu ratiba ya shughuli za maombolezo, mazishi na ushiriki wa kimataifa unaotarajiwa katika hafla hizo.



Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu tarehe 22 Juni 2026, Attarzadeh alisema kuwa shughuli hizo zitafanyika chini ya anuani ya "Shahidi wa Iran" na kaulimbiu ya "Lazima Tusimame", huku katika ulimwengu wa Kiarabu kaulimbiu ikiwa ni "Simameni kwa Ajili ya Mwenyezi Mungu" (قوموا لله)



Alieleza kuwa nembo ya shughuli hizo ni ngumi iliyokunjwa, iliyochukuliwa kutoka katika ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Mujtaba al-Husseini Khamenei, ambaye alibainisha kuwa alikuta mkono wa kushoto wa shahidi huo ukiwa umekunjwa alipoutembelea mwili wake.



Msemaji huyo alisisitiza kuwa hafla hizo si za wananchi wa Iran pekee, bali ni za wapigania uhuru na wafuasi wa haki duniani kote. Aliongeza kuwa viongozi wa kisiasa, wanazuoni, viongozi wa kidini na wageni kutoka mataifa mbalimbali wanatarajiwa kushiriki, huku Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ikitarajiwa kutangaza maelezo zaidi kuhusu wageni wa kimataifa.



Kwa mujibu wa ratiba iliyotangazwa, shughuli za kuusindikiza mwili wa kiongozi huyo zitaanza mjini **Tehran tarehe 4 Julai 2026**, kisha kuendelea katika mji mtakatifu wa **Qum tarehe 7 Julai**. Baadaye mwili huo utapelekwa **Mashhad**, ambapo utazikwa tarehe **9 Julai 2026**, sambamba na usiku wa kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa Imam Zaynul Abidin (a.s.), karibu na Haram tukufu ya Imam Ridha (a.s.).



Aidha, kutokana na maombi ya wananchi, wanazuoni, viongozi wa makabila na taasisi mbalimbali za Iraq, mwili huo pia utapelekwa katika miji mitakatifu ya **Najaf** na **Karbala** tarehe **8 Julai 2026**, ambapo shughuli maalumu za kuaga na kuusindikiza zitafanyika chini ya usimamizi wa serikali ya Iraq.



Katika hafla hizo pia kutafanyika kuaga miili ya baadhi ya mashahidi wengine wa familia ya marehemu, akiwemo Dkt. Misbah al-Huda Baqeri, Bi. Bushra al-Husseini Khamenei, Bi. Zahra Haddad Adel na Bi. Zahra Mohammadi Kalpayegani.



Attarzadeh alibainisha kuwa kiwango cha mwitikio wa wananchi kinakadiriwa kuwa kikubwa zaidi kuliko hafla yoyote iliyofanyika nchini Iran katika kipindi cha miaka 47 iliyopita. Amesema wananchi wamejitokeza kwa wingi kuandaa huduma mbalimbali kwa wageni kupitia kampeni za kijamii kama **"Kila Nyumba ni Maukibu"**, pamoja na kufungua misikiti na husainiya kwa ajili ya kupokea waombolezaji watakaowasili kutoka ndani na nje ya nchi.



Aliongeza kuwa taasisi mbalimbali za serikali na kiraia zimeweka uwezo wao wote katika hali ya tahadhari na maandalizi makubwa ili kuhakikisha shughuli za kuaga, kusindikiza na kuzika mwili wa kiongozi huyo zinafanyika kwa utaratibu na hadhi inayostahili.