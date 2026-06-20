Ujumbe wa mazungumzo wa Iran ukiongozwa na Qalibaf wasafiri kuelekea Uswisi ukiwa na Waziri wa Mambo ya Nje na maafisa wakuu wa uchumi na nishati

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, ujumbe wa mazungumzo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umeondoka kuelekea Uswisi katika saa za hivi karibuni, ukiwa chini ya uongozi wa spika wa Bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ujumbe huo unajumuisha pia Waziri wa Mambo ya Nje Abbas Araghchi, Gavana wa Benki Kuu ya Iran pamoja na naibu waziri wa mafuta, katika hatua inayoashiria umuhimu wa mazungumzo yanayotarajiwa kushughulikia masuala nyeti ya kisiasa, kiuchumi na nishati.

Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na ujumbe huo, safari hiyo inalenga kuendeleza mazungumzo ya kimkakati yanayohusiana na vikwazo vya kiuchumi, maslahi ya nishati, na uhusiano wa kimataifa wa Iran katika mazingira ya sasa ya kikanda na kimataifa.

Maafisa hao wakuu wanatarajiwa kufanya mikutano kadhaa na pande husika katika siku zijazo, huku Tehran ikisisitiza msimamo wake wa kulinda maslahi ya taifa na haki zake za kisheria katika majadiliano yote ya kimataifa.