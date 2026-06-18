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Ukosoaji wa Trump dhidi ya Netanyahu: Anatenda kwa haraka sana

18 Juni 2026 - 11:11
News ID: 1828725
Source: ABNA
Ukosoaji wa Trump dhidi ya Netanyahu: Anatenda kwa haraka sana

Rais wa Marekani baada ya kusaini maelezo ya mapatano na Iran na kwa sababu ya vizuizi vya mara kwa mara vya Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, alimkosoa na kumwita mtu mwenye haraka.

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari "Abna", Donald Trump, Rais wa Marekani, katika mahojiano na gazeti "The Wall Street Journal" alianza kwa kumsifu Netanyahu, akisema: "Bila shaka, wakati mwingine anatenda kwa haraka sana."

Rais wa Marekani pia alisema kwamba Netanyahu katika baadhi ya vipengele vya vita alikuwa akifuata malengo tofauti.

Kauli hizi za Trump zilitolewa baada ya kusaini maelezo ya mapatano na Iran.

Trump alipokuwa akiondoka katika Jumba la Versailles nchini Ufaransa, akithibitisha kusainiwa kwa maelezo haya, alisema: "Nimesaini maelezo ya mapatano na Iran."

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