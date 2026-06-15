Umoja wa Ulaya: Kipaumbele cha sasa ni utekelezaji wa haraka wa makubaliano ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa Abna akimnukuu Al Jazeera, Kaja Kallas, Msusukaji wa Sera za Kigeni wa Umoja wa Ulaya, amesisitiza kwamba makubaliano ya Tehran na Washington yanaweza kuchukuliwa kuwa ni hatua kubwa mbele.

Aliongeza kuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya leo wataangalia njia za kushiriki katika awamu ijayo ya mchakato. Tunawataka pande zote kuzingatia uhuru na uadilifu wa eneo la Lebanon na kutekeleza usitishaji vita wa kweli.

Kallas alisema, utekelezaji wa haraka na kamili wa masharti ya makubaliano haya ni kipaumbele. Lazima kuruhusiwa kufunguliwa kwa haraka kwa Mlango wa Hormuz.

Pia alisema, uhuru wa meli katika Mlango wa Hormuz bila kutoza ushuru lazima urejeshwe. Jambo hili ni muhimu kwa utulivu wa kikanda na uchumi wa dunia. Makubaliano haya yanafungua njia kwa mazungumzo mapana zaidi kuhusu amani na usalama katika eneo hilo.

Hapo awali, nchi mbalimbali duniani kote pia zilikuwa zimeyakaribisha makubaliano haya.