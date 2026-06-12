Uteuzi dhaifu katika baraza la mawaziri la Starmer; «Dan Jarvis» ameteuliwa kuwa Waziri wa Ulinzi wa Uingereza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, katikati ya mgogoro wa uongozi wa chama cha Labour na shinikizo linaloongezeka kwa serikali yake, amemteua «Dan Jarvis» kuwa waziri mpya wa ulinzi.

Uteuzi huu umekuja saa chache baada ya kujiuzulu kwa ghafla kwa «John Healey», waziri wa ulinzi aliyetangulia, na «Al Carns», waziri wa vikosi vya wanajeshi, ambapo kujiuzulu huku kunaonyesha mpasuko mkubwa katika baraza la mawaziri kuhusu bajeti na mpango wa uwekezaji wa ulinzi.

«John Healey» Alhamisi alijiuzulu kwa barua kali kwa Starmer na kutangaza kwamba mpango wa uwekezaji wa ulinzi wa serikali «ni mdogo kwa kiasi kikubwa kuliko unavyohitajika kwa ulinzi na usalama wa nchi katika wakati huu hatari.»