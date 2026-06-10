Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Vassily Nebenzia, mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa, alisisitiza kwamba Baraza la Usalama linapaswa kuzingatia kuunga mkono suluhu la kisiasa la masuala yanayohusiana na Iran.

Alisisitiza utayari wa Urusi kushiriki katika mchakato huu.

Nebenzia alisema, kuufanya utendaji wa Baraza la Usalama kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kuwa wa kisiasa hakutaleta chochote ila kuongeza mvutano.

Mwakilishi wa Urusi wakati wa kikao cha Baraza la Usalama dhidi ya Iran alisema, kuchukua mbinu kama hizo kunaweza kuzuia kuweka mazingira ya kuanza tena kwa shughuli za IAEA kuhusu Iran. Shughuli hizi zimedhoofishwa na vitendo vya Marekani na utawala wa Israel.

Alisema, ripoti za IAEA hazionyeshi kwa njia yoyote kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imefanya vitendo vya kutumia urani kwa njia ya kijeshi. Hakuna sababu yoyote ya kufanya kikao cha maoni cha kamati 1737 ya Baraza la Usalama kuhusu vikwazo dhidi ya Iran. Chombo hiki kilimaliza shughuli zake mwaka 2015, na Baraza halijapitisha azimio lolote la kuanzisha upya kazi zake.

Ikumbukwe kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kikao kisicho halali na kwa viwango viwili, liliendeleza upigaji kura kuhusu azimio namba 1737 na kwa kura 11 za kuunga mkono, likaidhinisha mchakato wa kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya Iran, jambo lililozua pingamizi kutoka kwa Urusi na China.