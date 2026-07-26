Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei Ajibu Ujumbe wa Kiapo cha Utii wa Wanamapambano wa Hezbollah nchini Lebanon

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei amepongeza msimamo wa Hezbollah katika Muqawama dhidi ya dhulma na uchokozi, akisisitiza kuwa kusimama katika njia ya jihadi ni msingi wa ushindi wa waumini. Pia amesisitiza kuendelea kwa uungaji mkono wa Iran kwa Muqawama na kuwakumbuka mashahidi na viongozi wa Muqawama.

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

“Enyi mlioamini! Piganeni na wale makafiri walio karibu nanyi, na wawapate ndani yenu ukali.” (At-Tawbah: 123)

Mheshimiwa Hujjatul-Islam wal-Muslimin, Sheikh Naim Qassem (Mwenyezi Mungu aendeleze utukufu wake),

Katibu Mkuu anayeheshimika wa Hezbollah nchini Lebanon, pamoja na viongozi wote wa Hezbollah na wanamapambano wake wanaotoa nafsi zao, wenye subira na wanaopinga, amani iwe juu yenu nyote pamoja na rehema za Mwenyezi Mungu.

▪️ Ujumbe wenu, enyi ndugu zangu na wanangu, wanamapambano waumini na mashujaa wa Hezbollah yenye msimamo, uliobeba maana za kusimama imara na kudumu katika njia ya kulitukuza neno la Mwenyezi Mungu, kuamini ahadi kuu ya Qur’ani, na malengo yanayorithisha heshima, pamoja na kuendelea katika njia ya Imam Khomeini na Kiongozi Shahidi, Ayatullah Mkuu Khamenei (Mwenyezi Mungu awashushie rehema Zake), kwa hakika unastahili kuthaminiwa na kuheshimiwa.

⏺️ Leo hii, wakati ambapo watu wa dunia wamechoshwa na dhulma na uonevu wa utawala wa Marekani, pamoja na uhalifu wa Wazayuni wanaofanya uharibifu duniani na kuangamiza mimea na kizazi, hakuna njia iliyobaki mbele ya watu huru isipokuwa jihadi na Muqawama. Na kusimama imara katika njia hii ni dhamana ya kuwarithisha wanamapambano katika njia ya haki ushindi wa Mwenyezi Mungu ulioahidiwa:

“Na ni haki juu yetu kuwapa ushindi Waumini.” (Ar-Rum: 47)

▪️ Na sasa, wakati Hezbollah nchini Lebanon ikiwa, kama kinara wa makundi ya jihadi, mwamba imara unaokabiliana na uchokozi wa kikatili wa utawala wa Kizayuni na waungaji mkono wake, msimamo huu umekuwa ujumbe wenye kuwatia moyo watu huru wa dunia katika safari yao ya kujikomboa kutoka katika dhulma ya ubeberu wa kimataifa na wafuasi wake. Bila shaka, sehemu kubwa ya mafanikio haya makubwa inatokana na subira, heshima, kujitolea na mshikamano wa watu wa Lebanon, hususan wakazi wa Kusini.

⏺️ Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikitokana na njia iliyowekwa na Kiongozi Mkuu na Shahidi wa Mapinduzi, Imam Sayyid Ali Khamenei (Mwenyezi Mungu awashushie rehema Zake), imeifanya kuwa sera yake ya kimkakati na ya kudumu kuwatetea wanamapambano hawa waliodhulumiwa na wenye uwezo. Pia imeweka kulindwa kwa mamlaka ya Lebanon na kukomeshwa kikamilifu kwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni, bila masharti yoyote, kuwa sharti la kwanza katika hati ya makubaliano ya kumaliza vita vilivyolazimishwa na Marekani mchokozi.

▪️ Rehema na baraka za Mwenyezi Mungu Aliye Juu ziwe juu ya mashahidi na majeruhi, na juu ya familia zao zenye subira, pamoja na wahamiaji katika njia ya Mwenyezi Mungu ambao wamejipa wepesi wa kuvumilia ugumu wa mtihani.

⏺️ Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu ya roho ya kimalaika ya Sayyid wa Mashahidi wa Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, na juu ya viongozi wote waliotangulia wa Muqawama pamoja na wenzao mashahidi (Mwenyezi Mungu awaridhie wote), ambao waligeuza mche wa Muqawama wa Kiislamu kuwa mti mkubwa:

“Mizizi yake ni imara, na matawi yake yako mbinguni.”

Hao ni wanamapambano ambao, kwa jihadi na Muqawama wao, waliipa Lebanon heshima na hadhi katika ulimwengu wa Kiislamu.

▪️ Mwishoni, ninamuomba Mwenyezi Mungu Aliye Juu, kwa baraka ya dua ya Mola wetu (Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake), awajalie wanamapambano wa Muqawama, mashahidi wake, majeruhi wake, wahamiaji wake wote pamoja na familia zao zenye subira, wapate wingi wa malezi na fadhila Zake.

“Na tunataka kuwafanyia ihsani wale waliodhoofishwa katika ardhi, na kuwafanya kuwa viongozi, na kuwafanya kuwa warithi.” (Al-Qasas: 5)

Na amani iwe juu yenu pamoja na rehema na baraka za Mwenyezi Mungu.

Sayyid Mojtaba Al-Husseini Khamenei