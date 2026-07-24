Saudi Arabia yaanza mashambulizi ya anga dhidi ya Bandari ya Al-Hudaydah nchini Yemen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Saudi Arabia imeanza mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo katika Mkoa wa Al-Hudaydah, magharibi mwa Yemen, huku Bandari ya Al-Hudaydah ikiwa miongoni mwa maeneo yaliyoripotiwa kulengwa.

Mtandao wa Al-Masirah, unaohusishwa na Yemen, umeeleza kuwa vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kulengwa kwa Mkoa wa Al-Hudaydah na mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia.

Kwa upande mwingine, Shirika la Habari la Reuters, likinukuu mashuhuda, limeripoti kwamba mashambulizi kadhaa ya anga yamefanyika dhidi ya Bandari ya Al-Hudaydah.

Mashambulizi hayo yanakuja katika kipindi ambacho mvutano wa kijeshi katika eneo la Bahari ya Shamu na Yemen umeongezeka, huku mivutano kati ya Saudi Arabia na harakati ya Ansarullah ya Yemen ikizidi kuchukua sura ya kijeshi. Reuters imeripoti hivi karibuni kuhusu kuongezeka kwa mapigano na vitisho vya mashambulizi kati ya pande hizo.

Hadi sasa, hakuna taarifa kamili kuhusu idadi ya waliojeruhiwa au madhara yaliyosababishwa na mashambulizi hayo. ABNA itaendelea kufuatilia na kuwasilisha taarifa zaidi kadiri zitakavyopatikana.