Madai ya Trump: Mzozo na Iran ni «mdogo» / Hatuhitaji mabahari!

Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr kwa kunukuu chaneli ya Rossiya al-Youm, Donald Trump, Rais wa Marekani, katika matamshi kuhusu uvamizi wa nchi yake dhidi ya Iran alidai: Ninauita «mzozo mdogo»; kwa sababu sisi [kwa sasa] tumeingia tu katika mzozo mdogo na Iran.

Pia alidai kwamba Iran iko chini ya shinikizo la mashambulizi na hilo limezalisha hamu ya kufikia makubaliano, lakini kwa madai yake «Tehran bado haiko tayari kwa makubaliano haya.»

Madai ya Trump yanakuja wakati ambapo Marekani ndiyo mara nyingi imeacha meza ya mazungumzo na kupendelea uvamizi dhidi ya Iran badala ya njia ya kidiplomasia.

Trump aliendelea kudai kwamba Iran hivi karibuni itakuwa tayari kufikia makubaliano.

Rais wa Marekani pia alidai kwamba nchi yake haihitaji mabahari, ikiwemo Mlango wa Hormuz, lakini itachukua hatua anazoziona kuwa muhimu.

Alirudia tena madai kwamba Washington haitaruhusu Iran kupata silaha za nyuklia.

Madai ya Trump kuhusu Mlango wa Hormuz yanakuja wakati ambapo Mlango huo unamwekea Trump shinikizo kubwa ndani na kimataifa.