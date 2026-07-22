Zakharova: Dunia nzima sasa imeelewa maana ya “mazungumzo kwa mtindo wa Magharibi”

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema kuwa dunia nzima sasa imeelewa maana halisi ya kile alichokiita “mazungumzo kwa mtindo wa Magharibi.”

Zakharova aliandika katika ukurasa wake wa Telegram akijibu kauli za hivi karibuni za Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio, kwamba nchi za Magharibi hutumia tuhuma za kuushutumu upande mwingine kwa kutotaka mazungumzo kama chombo cha kuandaa mazingira ya vita.

“Sasa dunia nzima imeelewa maana ya mazungumzo kwa mtindo wa Magharibi,” alisema Zakharova.

Msemaji huyo wa Urusi alieleza kuwa nchi za Magharibi ziliwahi kufuata mkakati kama huo dhidi ya Urusi kuhusiana na Makubaliano ya Minsk, hatua ambayo hatimaye ilichangia kuibuka kwa vita nchini Ukraine.

Kauli ya Zakharova imekuja baada ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio, kudai kuwa Washington iko tayari kufanya mazungumzo na Iran, lakini akaituhumu Tehran kuwa ndiyo upande usiochukulia mazungumzo kwa uzito.

Rubio alisema: “Ikiwa wao wako makini, sisi tuko makini. Ikiwa hawako hivyo, tutafanya kila kinachohitajika kulinda maslahi yetu na maslahi ya washirika wetu pia.”

Hata hivyo, kauli hiyo imekuja wakati ambapo, kwa mujibu wa taarifa hiyo, Marekani imeshambulia Iran kijeshi mara mbili katika kipindi ambacho mazungumzo yalikuwa yakiendelea.

Aidha, Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani, CENTCOM, ilitangaza katika taarifa yake usiku wa Jumanne kwamba mashambulizi dhidi ya Iran yaliingia katika usiku wa 11 mfululizo.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Marekani ilirejesha mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Iran, hatua ambayo ilielezwa kuwa ni ukiukaji wa wajibu uliowekwa chini ya Makubaliano ya Islamabad yaliyolenga kusitisha vita.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baghaei, alieleza hatua hiyo kwa kutumia kauli ya “kukata viungo” vya hati ya makubaliano ya kusitisha vita.

Naye Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, Kazem Gharibabadi, alieleza hatua hiyo kama “kuivunja vipande vipande” hati hiyo ya makubaliano.