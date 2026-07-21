Jeshi la Yemen Latangaza Kuzuia Usafiri wa Baharini wa Saudi Arabia kwa Mujibu wa Kanuni ya “Kuzingira kwa Kuzingira”

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jeshi la Yemen limetangaza kuzuia usafiri wa baharini kwa Saudi Arabia, likisema hatua hiyo inafanyika kwa mujibu wa kanuni ya “kuzingira kwa kuzingira” na inaanza kutekelezwa mara moja kuanzia wakati wa kutolewa kwa taarifa hiyo.

Katika taarifa iliyotolewa na Jeshi la Yemen, likinukuu Aya ya Qur’ani Tukufu isemayo: “Na wale wanaojitetea baada ya kudhulumiwa, hao hawana njia ya kulaumiwa.” (Qur’ani Tukufu 42:41), Jeshi la Yemen limesema kuwa Saudi Arabia “ya kihalifu” inaendelea na kile ilichokiita kizuizi cha dhuluma na ukatili dhidi ya wananchi wa Yemen kwa takribani miaka kumi na miwili.

Taarifa hiyo imesema kuwa katika kipindi hicho kumekuwa na uporaji wa mali na utajiri wa Yemen pamoja na kuwekwa kwa kizuizi cha jumla dhidi ya bandari na viwanja vya ndege vya nchi hiyo, kwa njia ya nchi kavu, baharini na angani, jambo ambalo limezidisha mateso ya wananchi wa Yemen hadi kufikia kiwango kisichovumilika, bila ya kuwepo kwa haki au sababu yoyote inayoweza kuhalalisha hatua hiyo.

Jeshi la Yemen limesema kuwa hali hiyo haiwezi kukubaliwa wala kunyamaziwa, kwa sababu haitegemei haki, msingi wowote wa kisheria au wa kibinadamu, na kwamba haina uhalali wowote. Limeeleza kuwa huo ni mzingiro batili na wa kichokozi, ambao matokeo yake yamesababisha mateso makubwa kwa wananchi wa Yemen.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa Saudi Arabia pia ilianza uchokozi dhidi ya Yemen kwa kulenga Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sana’a katika shambulio lililoelezwa kuwa la dhuluma na la hiana.

“Kwa hiyo, haiwezekani kwa wananchi wetu kuteseka kutokana na mzingiro wa dhuluma na kushambuliwa bila kuwa na msimamo,” taarifa hiyo imesema, ikisisitiza kuwa wananchi wa Yemen ni “watu waumini na wapiganaji, watu wa imani na hekima, wenye suala la haki,” na kwamba wana haki kamili ya kukabiliana na mzingiro na uchokozi huo wa dhuluma kwa njia zote zinazopatikana.

Jeshi la Yemen limesema kuwa, kutokana na kuitikia wito wa wananchi wa Yemen katika maandamano makubwa ya mamilioni yaliyofanyika siku ya Ijumaa ya “Onyo na Mobilization”, pamoja na mikusanyiko na mikutano mikubwa ya kikabila iliyotangulia, linathibitisha mambo yafuatayo:

Kwanza: Jeshi la Yemen linatangaza kupiga marufuku usafiri wa baharini kwa adui wa Saudi Arabia, kwa mujibu wa kanuni ya “kuzingira kwa kuzingira”. Hatua hiyo itaanza kutekelezwa kuanzia wakati wa kutangazwa kwa taarifa hii.

Pili: Jeshi la Yemen linathibitisha haki ya wananchi wake kukabiliana na mzingiro kwa mzingiro, na kukabiliana na ongezeko la mashambulizi kwa ongezeko la mashambulizi ya jumla, pamoja na kuimarisha kanuni hiyo.

Tatu: Jeshi la Yemen linathibitisha kuwa liko tayari kikamilifu kwa chaguo zote, na kwamba ikiwa adui wa Saudi Arabia atafanya upumbavu wowote kwa kuongeza mashambulizi kwa kiwango cha jumla, Yemen itakabiliana naye kwa ongezeko la mashambulizi makali na ya jumla, kwa idhini na nguvu za Mwenyezi Mungu.



Nne: Jeshi la Yemen limewataka wananchi wake kuendelea na uhamasishaji wa jumla, mobilization ya jumla na maandalizi kamili kwa ajili ya matukio na hali zote zinazoweza kujitokeza, pamoja na kutoa msaada kwa medani za mapambano kwa kupeleka wapiganaji.



Tano: Jeshi la Yemen limewapongeza kwa heshima na utukufu wananchi wakuu wa Yemen, ambao walijitokeza kwa mamilioni katika maandamano ya “Onyo na Mobilization” kwa kiwango kisichokuwa na mfano, na limewahakikishia kuwa halitaacha juhudi yoyote katika kurejesha haki zao zilizoporwa na kukomesha mzingiro wa dhuluma dhidi yao, bila kujali matokeo na madhara yatakayoweza kutokea, likimtegemea Mwenyezi Mungu na kumtegemea Yeye.

“Na Mwenyezi Mungu anatutosha, naye ni Mlinzi bora. Ni Mola bora kabisa na Msaidizi bora kabisa.

Ishi Yemen ikiwa huru, yenye heshima na inayojitegemea.

Ushindi ni wa Yemen na kwa watu wote huru wa Umma.

Sana’a, 6 Safar 1448 Hijria.

Inayolingana na tarehe 20 Julai 2026.

Imetolewa na Jeshi la Yemen.”