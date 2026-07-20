Brigedia Jenerali Ibn al-Ridha: Vikwazo na Vita Vimekuwa Chachu ya Maendeleo ya Kiteknolojia ya Ulinzi Nchini Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) –ABNA– Naibu Waziri wa Ulinzi na Msaada wa Majeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Sayyid Majid Ibn al-Ridha, amesema wataalamu na wanasayansi wa Wizara ya Ulinzi ya Iran kwa sasa wanakabiliana na teknolojia za kisasa zaidi duniani.

Amesema vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran pamoja na vita vimekuwa miongoni mwa sababu zilizochochea maendeleo makubwa ya kiteknolojia katika sekta ya ulinzi nchini humo.

Brigedia Jenerali Ibn al-Ridha amesema kuwa katika vita vya siku 12 na vita vya Ramadhani vilivyolazimishwa, adui aliingia katika uwanja wa mapambano akiwa ametumia uwezo kamili wa makampuni ya teknolojia ya kimataifa.

Hata hivyo, amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iliibuka mshindi katika mapambano hayo ya kiteknolojia, jambo linaloonyesha maendeleo ya uwezo wa ndani wa Iran katika nyanja za sayansi, teknolojia na ulinzi.