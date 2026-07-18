Washington Inaonya Tena Raia wa Marekani Kuhusu Kusafiri Kwenda Asia Magharibi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani baada ya onyo lake la awali kuhusu kusafiri kwenda nchi 23 duniani, imewataka tena raia wake kufikiria upya mipango yao ya safari kwenda eneo hili kwa sababu ya hali ya usalama katika Asia Magharibi.

Idara ya Ubalozi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ijumaa jioni kwa saa za hapo, bila kurejelea jukumu la Washington katika kuongeza ukosefu wa usalama wa kikanda, ilitangaza kwamba kutokana na kuongezeka kwa mvutano, hali ya usalama katika Asia Magharibi bado ni tata na kuna uwezekano wa mabadiliko yasiyotarajiwa.