Walinzi wa Mapinduzi wa Iran Wawashukuru Wananchi wa Jordan na Kutangaza Kulenga Ndege za Marekani Katika Uwanja wa Ndege wa Aqaba

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, katika taarifa yao ya 31, wamewashukuru wananchi wa Jordan kwa ushirikiano na taarifa walizodai kuwa zilisaidia katika kulenga kwa usahihi vituo vya kijeshi vya Marekani.

Kitengo cha Uhusiano wa Umma cha Walinzi wa Mapinduzi kimeeleza kuwa taarifa zilizotolewa ziliwasaidia wapiganaji wa Kiislamu kulenga na kuharibu hangar 20 zilizokuwa zikitumika kuhifadhi na kuwahifadhi wanajeshi wa Marekani katika eneo la Al-Azraq nchini Jordan. Taarifa hiyo pia imedai kuwa makumi ya wanajeshi wa Marekani waliuawa.

Aidha, Walinzi wa Mapinduzi wamesema kuwa wapiganaji wa Kikosi cha Anga na Anga za Juu, katika wimbi la 21 la Operesheni “Nasr 2”, lililotekelezwa kwa mwito wa “Ya Ruqayya (a.s.)”, walifanya shambulizi kwa makombora ya Balistiki dhidi ya ndege za kijeshi za Marekani katika Uwanja wa Ndege wa Aqaba.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, shambulizi hilo lililenga ndege nzito za usafirishaji za kijeshi aina ya C-17, pamoja na ndege za uongozi na udhibiti aina ya P-8, na kusababisha uharibifu mkubwa kwa baadhi ya ndege hizo.

Walinzi wa Mapinduzi pia wamewashukuru wananchi na wanajeshi wa Jordan kwa kile walichokiita ushirikiano wao wa dhati na utoaji wa taarifa sahihi, wakisema kuwa taarifa hizo zilisaidia katika kutekeleza mashambulizi hayo.

Katika taarifa hiyo, Walinzi wa Mapinduzi wameishutumu Marekani kwa kuhusika katika mashambulizi dhidi ya nchi kadhaa za Kiislamu katika miongo iliyopita, na kuitaja kuwa msaidizi mkuu wa utawala wa Israel katika vita dhidi ya Gaza na matukio yanayoendelea katika Ukingo wa Magharibi.

Taarifa hiyo imehitimisha kwa kuwashukuru tena wananchi wa Jordan kwa ushirikiano wao, ikisema kuwa kwa kutekeleza kile wanachoona kuwa ni wajibu wa kidini, wanachangia katika kuweka njia ya ukombozi wa Quds Tukufu.