Makubaliano ya nyuklia kati ya Marekani na Saudi Arabia yazua wasiwasi wa kuenea kwa silaha za Nyuklia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - utawala wa Trump uliandaa makubaliano ya ushirikiano wa nyuklia na Saudi Arabia ambayo yangeruhusu ufalme huo kurutubisha urani kwa ajili ya programu yake ya nyuklia ya kiraia.

Makubaliano hayo yamekamilika, lakini bado hayajasainiwa na Rais Trump wala kuwasilishwa kwa Bunge la Marekani.

Pendekezo hilo limezua mjadala kwa sababu halihitaji Saudi Arabia kupitisha mfumo mkali zaidi wa ukaguzi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA), yaani Itifaki ya Ziada, bali linategemea badala yake makubaliano tofauti ya dhamana kati ya Marekani na Saudi Arabia.

Wakosoaji wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kurahisisha Saudi Arabia kuendeleza uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia katika siku zijazo.