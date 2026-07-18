Pakistan Yaonya Iran: Mashambulizi Dhidi ya Saudi Arabia ni “Mstari Mwekundu”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Pakistan imeiambia Iran kwamba mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia yatachukuliwa kuwa mashambulizi dhidi ya Pakistan, huku Islamabad ikionya kuwa hatua hiyo ni “mstari mwekundu” kwa nchi hiyo.

Kwa mujibu wa taarifa ya Reuters, maafisa wa Pakistan wamesema kuwa viongozi wa juu wa kiraia na kijeshi wa nchi hiyo wamewasilisha ujumbe kwa Iran katika ngazi ya juu kabisa kuhusu mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia.

“Viongozi wetu wakuu wa kiraia na kijeshi wameiwasilisha Iran katika ngazi ya juu kabisa kwamba mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia ni mashambulizi dhidi ya Pakistan. Huo ndio mstari wetu mwekundu,” afisa mmoja wa Pakistan amenukuliwa akisema.

Onyo hilo linakuja baada ya kuongezeka kwa mashambulizi ya makombora kutoka kwa Harakati ya Ansarullah ya Yemen dhidi ya Saudi Arabia, hatua ambayo imeongeza hofu kwamba Pakistan inaweza kuvutwa moja kwa moja katika mzozo mpana wa kikanda.

Pakistan ina mkataba wa ulinzi wa pande zote na Saudi Arabia, huku maelfu ya wanajeshi wa Pakistan wakiwa nchini Saudi Arabia pamoja na kikosi cha ndege za kivita.

Kwa sababu hiyo, Islamabad inahofia kuwa kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia kunaweza kuilazimisha kuchukua hatua kwa mujibu wa makubaliano yake ya ulinzi na Riyadh.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa Pakistan, ambayo hapo awali ilijaribu kuchukua nafasi ya mpatanishi kati ya Marekani na Iran, sasa inakabiliwa na changamoto kubwa ya kudumisha msimamo huo wa upatanishi huku mvutano wa kijeshi ukizidi kuongezeka.

Islamabad pia ina wasiwasi kwamba kuongezeka kwa mashambulizi ya Ansarullah kunaweza kuathiri usalama wa njia za biashara katika Bahari ya Shamu na hatimaye kuilazimisha Pakistan kuingilia kijeshi.

Hata hivyo, maafisa wa Pakistan wamesema kuwa viongozi wa nchi hiyo bado wanaendelea kuwasiliana na pande mbalimbali kwa lengo la kupunguza mvutano na kutafuta njia ya kumaliza vita.

Afisa mmoja wa Pakistan amenukuliwa akisema kuwa ikiwa Saudi Arabia itaomba msaada wa kijeshi, Pakistan itasimama pamoja na Saudi Arabia, jambo linaloonyesha kwamba Islamabad inaweza kulazimika kuchukua upande endapo mzozo huo utaendelea kuongezeka.