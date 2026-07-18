IRGC: Iran Haina Chaguo Zaidi ya Kujibu Mashambulizi ya Marekani kwa Mujibu wa Qur’an

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC) limesema kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya miundombinu ya kiraia nchini Iran yamelazimisha Jamhuri ya Kiislamu kuchukua hatua za kujibu kwa mujibu wa kanuni ya kujilinda.



IRGC imesema kuwa, kutokana na kutokuwepo kwa taasisi yoyote ya kimataifa iliyo tayari au yenye uwezo wa kuzuia mashambulizi ya Marekani dhidi ya hospitali, madaraja, njia za reli, viwanja vya ndege, bandari, vituo vya mawasiliano na miundombinu mingine ya kiraia, Iran haina chaguo jingine isipokuwa kufuata amri ya Qur’ani Tukufu inayosema:



“Na wakikushambulieni, nanyi washambulieni kwa mfano wa yale waliyokushambulieni.”



IRGC imesisitiza kuwa kwa sasa Iran imeweka mipaka ya muda kwa mashambulizi yake na kulenga **malengo ya kijeshi pekee**, ili kuipa serikali ya Marekani fursa ya kubadili mkakati na mwenendo wake.



Jeshi hilo limeeleza kuwa uamuzi huo unaonyesha kuwa Iran bado inatoa nafasi kwa njia za kisiasa na kidiplomasia, licha ya kile ilichokitaja kuwa ni mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na huduma muhimu za wananchi.



IRGC imeongeza kuwa iwapo Marekani itaendelea na mashambulizi yake, Iran itachukua hatua za kujilinda na kujibu kwa kuzingatia mazingira ya mashambulizi yanayofanywa dhidi yake.



Maelezo hayo yamekuja huku kukiwa na mvutano mkubwa kati ya Iran na Marekani, ambapo Tehran imesisitiza haki yake ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya nje na kulinda raia pamoja na miundombinu ya nchi.