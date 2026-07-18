Jeshi la Wanamaji la IRGC Lasimamisha Meli 4 Zilizokiuka Sheria Katika Ghuba ya Uajemi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) limetangaza kuwa limesimamisha meli nne zilizokiuka sheria katika Ghuba ya Uajemi.

Uongozi wa Jeshi la Wanamaji la IRGC umesisitiza kwa msimamo thabiti kwamba wamiliki wa meli, kama ilivyo kwa viongozi wa baadhi ya nchi za Ghuba ya Uajemi, hawapaswi kudanganywa na kile ilichokiita “msaada usio na msingi” unaotolewa na jeshi la kigaidi la Marekani.

Uongozi huo umewataka wamiliki wa meli na wahusika wengine kuzingatia kwa makini maonyo na matamko ya Jeshi la Wanamaji la IRGC, ukisisitiza kuwa hatua zitachukuliwa dhidi ya meli zinazokiuka sheria na kanuni za usalama katika Ghuba ya Uajemi.

Taarifa hiyo inasisitiza kwamba uwepo au ahadi za uungaji mkono kutoka Marekani haziwezi kuwa kinga dhidi ya utekelezaji wa sheria na maonyo yanayotolewa na mamlaka husika katika eneo hilo.