Jordan Yakaribia Kufikia Dai la Kitaifa: Watu Mashuhuri Wataka Mkataba wa Kijeshi na Marekani Ufutwe

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Zaidi ya watu 130 mashuhuri nchini Jordan, wakiwemo wanasiasa, wasomi wa vyuo vikuu, waandishi, viongozi wa vyama vya wafanyakazi, wanaharakati wa kijamii na masheikh wa makabila, wametoa tamko la pamoja wakitaka Serikali ya nchi hiyo ifute Mkataba wa Usalama na Kijeshi kati ya Jordan na Marekani, na kuuwasilisha Bungeni kwa ajili ya kuufanyia marekebisho, kuupitia upya au kuufuta kabisa.



Kwa mujibu wa ripoti ya Al-Mayadeen, waliotia saini tamko hilo wameonya kwamba uwepo wa vikosi vya kigeni katika ardhi ya Jordan umeweka changamoto kwa mamlaka na uhuru wa kitaifa wa nchi hiyo, pamoja na kusababisha hatari mbalimbali za kiusalama, kisiasa na kiuchumi ambazo, kwa mtazamo wao, hazina manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi wa Jordan.



Tamko hilo limeonya pia kwamba kuendelea kuwepo kwa vikosi vya kigeni na kutumiwa kwa miundombinu ya Jordan kunaweza kuongeza uwezekano wa nchi hiyo kuvutwa katika migogoro ya kikanda, wakati Jordan si mshiriki wa vita vinavyoendelea katika eneo hilo.



Walisema wananchi wa Jordan hawapaswi kubeba gharama za sera na migogoro ambayo haihusiani na maslahi ya juu ya taifa lao.



Watu hao mashuhuri wameitaka Serikali ya Jordan kuzuia matumizi ya miundombinu yote ya kimkakati ya nchi hiyo, ikiwemo viwanja vya ndege, bandari, vituo vya kijeshi na taasisi muhimu, kwa shughuli zozote za kijeshi, kiusalama au za vifaa vinavyohusiana na migogoro ya kikanda.



Wamesisitiza pia umuhimu wa kulinda usalama, utulivu na uhuru wa Jordan katika kufanya maamuzi, huku wakiitaka Serikali ya Amman kufuata sera ya “kutokuwa na upande wowote kwa vitendo.”



Kwa mujibu wa tamko hilo, sera hiyo inapaswa kuhusisha kutoshiriki katika operesheni zozote za kijeshi au kutoa msaada wa vifaa na usafirishaji kwa upande wowote unaohusika katika migogoro ya kikanda.



Aidha, waliotangaza tamko hilo wameonya kuhusu athari za kuendelea kwa mvutano wa kikanda kwa uchumi wa taifa, utulivu wa ndani na uhusiano wa nje wa Jordan. Wakati huo huo, wameeleza umuhimu wa Vikosi vya Wanajeshi vya Jordan katika kulinda ardhi ya nchi hiyo na maeneo matakatifu.



Tamko hilo limetolewa wakati ambapo, katika wiki za hivi karibuni, suala la uwepo wa vikosi vya Marekani nchini Jordan na matumizi ya ardhi ya nchi hiyo katika matukio ya kikanda limekuwa miongoni mwa mada kuu katika mijadala ya kisiasa na vyombo vya habari.



Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC) pia limetoa taarifa kadhaa tofauti zikielekezwa kwa wananchi na Jeshi la Jordan, likiwataka kupinga uwepo wa vikosi vya Marekani na kuzuia matumizi ya ardhi ya Jordan dhidi ya mataifa ya eneo hilo.



Katika taarifa zilizotolewa tarehe 14, 15 na 20 Julai, 2026, IRGC ilisisitiza umuhimu wa Jordan katika Ulimwengu wa Kiislamu na ukaribu wake na Palestina, huku ikisisitiza ulazima wa kumaliza uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini humo.



IRGC pia imewataka wananchi wa Jordan kutoruhusu ardhi ya nchi yao kutumiwa kama kituo cha operesheni za kijeshi dhidi ya mataifa ya Kiislamu.



Kuingiliana kwa madai haya kutoka kwa baadhi ya wasomi na watu mashuhuri wa Jordan, sambamba na kuongezeka kwa hali ya tahadhari katika eneo la Mashariki ya Kati, kunaonyesha kuongezeka kwa mjadala kuhusu mamlaka ya kitaifa, kutokuwa na upande katika migogoro na namna ya kushughulikia uwepo wa kijeshi wa Marekani nchini Jordan.



Mjadala huo unaonekana kuwa miongoni mwa masuala muhimu yanayoweza kuendelea kutawala mijadala ya kisiasa na kijamii nchini Jordan katika miezi ijayo.