Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, gazeti la Kizayuni Yedioth Ahronoth kwa kudai kuongezeka kwa mazingira ya chuki dhidi ya Israel nchini Hispania, lilitathmini tukio hili kama mwendelezo wa vitendo sawa, ikiwa ni pamoja na kupepea kwa bendera ya Palestina na Lamine Yamal.

Sanjari na sherehe za ushindi wa timu ya taifa ya Hispania katika Kombe la Dunia 2026, kikundi cha washiriki katika hafla hiyo kwa kukanyaga bendera ya utawala wa Kizayuni, walitangaza kupinga sera na vitendo vya utawala huu wa kukalia katika ukanda wa Gaza.

Kwa mujibu wa picha zilizochapishwa, kitendo hiki kililenga kuonyesha mshikamano na watu wa Palestina na kulaani vita na vifo vya raia huko Gaza.

Katika mwitikio wa tukio hili, wanaharakati na watu wa itikadi kali za Kizayuni walitumia maneno ya vitisho na ya kibaguzi, kuishambulia serikali ya Hispania, wahamiaji na wafuasi wa Palestina.

Athari hizi zinaonyesha jinsi utawala wa Kizayuni unavyotumia tukio la michezo kujaribu kuunganisha udhihirisho wowote wa chuki ya umma dhidi yake na «chuki dhidi ya Wayahudi» na kuufanya kuwa mgogoro wa utambulisho barani Ulaya; mbinu ambayo kivitendo inasababisha kuongezeka kwa mazingira ya makabiliano na matamko ya uadui dhidi ya jamii ya Hispania.