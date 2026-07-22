Tishio jipya la Trump dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Donald Trump, Rais wa Marekani, alidai kwamba kituo chochote cha nyuklia ambacho Iran kitajaribu kukianzisha tena, kitakuwa lengo la mashambulizi tena.

Pete Hegseth, Waziri wa Ulinzi wa Marekani, pia alitangaza kwamba vikwazo vya Washington dhidi ya Iran vitaendelea, shinikizo dhidi ya Tehran vinaongezeka na kuna uwezekano wa kuzidishwa zaidi.

Kwa upande wake, Masoud Pezeshkian, Rais wa nchi yetu, akisisitiza kushikamana kwa Iran na haki zake za kisheria katika mazungumzo yoyote na Marekani, alisema waziwazi kwamba Iran itaendelea na njia yake chini ya uongozi wa kiongozi mkuu wa mapinduzi.