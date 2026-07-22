Rodriguez: Kizuizi cha Marekani ni tishio halisi, si Cuba

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Bruno Rodriguez, Waziri wa Mambo ya Nje wa Cuba, katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii X aliandika: Taarifa ndefu na ya kukashifi iliyochapishwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuhusu Havana, imeandaliwa kwa lengo la kuwatisha Wamarekani kuhusu hatari inayodaiwa kutoka kwa nchi ambayo inaonekana kutishia nguvu kubwa ya nyuklia duniani.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Cuba aliongeza: Hili ni hatua ya ajabu ambayo mambo ya kubuniwa ya uwongo yamechanganywa na mshangao. Maandishi haya yametungwa na serikali ambayo yenyewe imekuwa mhusika wa vitendo vya ghasia na ugaidi; vitendo ambavyo vimesababisha vifo vya watu 3478 na kulemaza watu 2099 wa Cuba.

Bruno Rodriguez aliongeza: Mshikamano na wale wanaopigania haki na dhidi ya ukandamizaji na uhalifu si tishio. Cuba si tishio. Bali kizuizi ndicho tishio.