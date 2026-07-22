Kukubali kwa Waziri Mkuu wa Uingereza kuendelea na ushirikiano na Marekani katika uchokozi dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Bloomberg, «Andy Burnham», Waziri Mkuu mpya wa Uingereza, amekubali kuendelea kwa matumizi ya Marekani ya kambi za kijeshi za nchi hiyo kwa kile London inachokiita «mashambulizi ya kujihami» dhidi ya Iran.

London wakati wa umiliki wa «Keir Starmer» pia ilikuwa imehifadhi ushirikiano wake wa kijeshi na kiintelijensia na Washington; jambo ambalo limekumbwa na ukosoaji kutoka kwa vyama na makundi fulani ya kisiasa ya Uingereza kutokana na uwezekano wa kuiingiza nchi katika migogoro ya kikanda.