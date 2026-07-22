Mkuu wa Jeshi la Iran: Hatuwezi Kumwamini Adui Hata Kidogo

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Meja Jenerali Amir Hatami, amesema kuwa Iran haina imani na adui hata kidogo, akisisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu imejiandaa kikamilifu kukabiliana na vitisho vyovyote dhidi ya nchi hiyo.

“Hatuwezi kumwamini adui hata kwa kiasi kidogo,” alisema Mkuu huyo wa Jeshi la Iran.

Meja Jenerali Hatami amesema kuwa Iran ilikuwa ikijua tangu awali kwamba adui asingeheshimu Makubaliano ya Maelewano na kwamba angefanya vitendo vya kijinga.

Kwa sababu hiyo, alisema, Iran haikusita hata kwa muda mfupi kuchukua hatua za kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na kuongeza nguvu zake za kivita.

“Tulijua kwamba adui asingeheshimu Makubaliano ya Maelewano na angefanya vitendo vya kijinga; kwa hiyo, hatukusita hata kwa muda mfupi kuchukua hatua za kuimarisha uwezo wetu wa kivita,” alisema.

Mkuu huyo wa Jeshi la Iran ameongeza kuwa endapo adui atathubutu kukanyaga ardhi ya Iran, atakabiliwa na mamilioni ya wananchi wa Iran ambao watasimama kuilinda nchi yao kwa nguvu zao zote.

“Iwapo mguu wa adui utakanyaga ardhi ya Iran, atakabiliana na mamilioni ya watu wa Iran ambao watampinga kwa nguvu zao zote,” alisisitiza Meja Jenerali Amir Hatami.

Kauli hiyo inasisitiza msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wa kutotegemea ahadi za adui, huku ikiendelea kuimarisha uwezo wake wa ulinzi na kijeshi ili kukabiliana na tishio lolote dhidi ya uhuru na usalama wa taifa.