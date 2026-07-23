Mwenyekiti wa Bunge la Lebanon: Tunasubiri uondoaji wa vitendo wa Israel kutoka Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu chaneli ya Rossiya al-Youm, Nabih Berri, Mwenyekiti wa Bunge la Lebanon, alitangaza kwamba anasubiri ufafanuzi wa maelezo ya mikutano ya pande mbili iliyofanyika Washington na kiwango cha kujitolea kwa pande katika utekelezaji wa uondoaji wa vikosi vya Israel kutoka kusini mwa Lebanon.

Berri pia, akijibu matamshi ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa kuingilia kwa utawala wa Julani nchini Lebanon, alisema: Sina wasiwasi kuhusu jambo hili, kwa sababu hakuna dalili zozote kutoka Syria au Lebanon kuhusu kuwepo kwa nia ya kuingilia au kuleta mvutano.