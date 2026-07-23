Meli 9 zaghairi kupitia mlango wa Bab al-Mandeb baada ya kuzingirwa kwa bandari za Saudia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu chaneli ya Al-Masirah, shirika la habari la France-Presse (AFP) liliripoti kwamba baada ya tangazo la kuzingirwa kwa bandari za Saudia, angalau meli 9 zimeghairi kupitia mlango wa Bab al-Mandeb, na miongoni mwao kuna meli za kubeba mafuta kutoka bandari ya Yanbu.

Pia, AFP iliripoti kwa kunukuu Chumba cha Kimataifa cha Usafirishaji wa Meli kwamba meli zilipokea maonyo kutoka kwa Waimana kwamba ikiwa hazitatii amri za vikosi vya wanajeshi, zitakuwa malengo ya mashambulizi.

Ansarullah ya Yemen Jumatatu iliyopita ilitangaza marufuku ya usafirishaji wa baharini kwa Saudia, hatua ambayo inaweza kufungua eneo jipya katika vita hivi. Ansarullah katika ujumbe kwa makampuni ya usafirishaji wa meli, ilitishia kushambulia meli yoyote itakayojaribu kupakia au kupakua mafuta ya Saudia.