Shambulio dhidi ya meli mbili za mafuta za Saudia / Yahya Sari: Tutajibu ndani ya ardhi ya Saudia

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu chaneli ya Al-Masirah, Yahya Sari, msemaji wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen, alitangaza kwamba katika operesheni ya kijeshi, meli mbili za mafuta za Saudia zenye majina «ENCELIA» na «LAYLA» zililengwa katika Bahari ya Shamu.

Katika taarifa ya Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen imeelezwa kwamba meli hizi mbili zililengwa kwa sababu ya kukiuka uamuzi wa marufuku ya kusafiri katika Bahari ya Shamu.

Msemaji wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen pia alisema kwamba operesheni hii ilifanywa kwa kutumia makombora kadhaa ya balistiki, makombora ya cruise na ndege zisizo na rubani, na kwamba mgomo sahihi kwenye malengo umesababisha moto katika meli zote mbili.

Katika muendelezo wa taarifa hiyo imeelezwa kwamba wakati wa operesheni hii, karibu meli 10 zililazimika kujiondoa na kurudi nyuma.

Msemaji wa Vikosi vya Wanajeshi vya Yemen pia alisisitiza kwamba operesheni za baharini dhidi ya Saudia zitaendelea kwa lengo la kutekeleza equation ya «kuzingirwa dhidi ya kuzingirwa».

Mwishoni, Sari alionya kwamba kitendo chochote au shambulio lolote kutoka kwa Saudia dhidi ya Yemen litajibiwa kwa operesheni kubwa ndani ya ardhi ya Saudia.