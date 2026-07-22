Msemaji wa Majeshi ya Iran: Adui Hajui Tunakotengeneza Makombora

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Shirika la Habari la Iran (IRNA) limemnukuu Msemaji wa Majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Brigedia Jenerali Abolfazl Shekarchi, akisema kuwa maadui, licha ya kuwa na uwezo mkubwa wa kukusanya taarifa za kiintelijensia na kufanya upelelezi, wameingia katika hali ya kuchanganyikiwa na hawajui Iran inakotengeneza makombora yake.

Brigedia Jenerali Shekarchi amesema kuwa katika kile alichokiita vita vya pili vilivyolazimishwa dhidi ya Iran, adui aliamini kwamba angeweza kuuangusha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ndani ya wiki moja, na katika wiki iliyofuata kuigawa Iran.

Amesema kuwa maadui walitaka tarehe 7 na 8 Januari kuunganisha jaribio la mapinduzi na vita kamili vya kijeshi, lakini mipango yao ilizuiwa na wananchi wa Iran.

Msemaji huyo ameeleza pia kuhusu tathmini zilizofanywa ndani ya Majeshi ya Iran baada ya operesheni za Ahadi ya Kweli 1 na 2, pamoja na mazoezi ya kijeshi ya kuonesha uwezo na nguvu za kijeshi. Amesema kuwa baada ya hatua hizo, Iran iliandaa na kubuni orodha maalumu ya maeneo nyeti ya adui yaliyowekwa katika mfumo wa malengo ya kijeshi.

Ameongeza kuwa kamanda shahidi alikuwa ameandaa mipango mipana wakati wa vita vya tatu vilivyolazimishwa, kwa lengo la kuziba pengo la kutokuwepo kwa baadhi ya viongozi na makamanda. Aidha, amesema kuwa Marekani ilitumia dhidi ya Iran silaha zote ilizokuwa imeziandaa kwa ajili ya vita vya dunia vya tatu, lakini haikufanikiwa kufikia malengo yake.

Brigedia Jenerali Shekarchi amesema kuwa kwa zaidi ya miaka 20, kituo kikubwa cha data kilianzishwa nchini Umoja wa Falme za Kiarabu kwa msaada wa Marekani, mataifa ya Ulaya na utawala wa Kizayuni.

Amesema kuwa juhudi za miaka 20 za maadui za kutaka kudhibiti eneo lote la Asia Magharibi, na hata sehemu ya dunia, zimeanguka katika vita hivyo.

Kwa mujibu wa msemaji huyo wa Majeshi ya Iran, maadui walikuwa na takribani vituo 14 vikubwa, vya msingi na vya kimkakati, pamoja na vituo vitatu vya msaada katika eneo hilo. Amesema kuwa kwa jumla wamepoteza vituo 17 muhimu, jambo linalomaanisha kuharibiwa kwa uwekezaji wa zaidi ya miongo mitano katika vituo hivyo.

Brigedia Jenerali Shekarchi amesisitiza kuwa maadui wameingia katika hali ya kuchanganyikiwa licha ya kuwa na mifumo yote ya kukusanya taarifa na kufanya upelelezi, na kwamba bado hawajui Iran inakotengeneza makombora yake.

Ameeleza kuwa mkakati wa Majeshi ya Iran ni kuiondoa Marekani katika eneo la Asia Magharibi, akisema kuwa kwa kuondoka Marekani katika eneo hilo, utawala wa Kizayuni nao utaondoka.

Msemaji huyo amesema kuwa Wairani wanaamini uwepo wa Imam wa Zama na Nyakati, Imam Mahdi (aj), na kwamba katika kipindi cha ghaiba yake, kumtii Naibu wa Imam (aj) ni wajibu wa kisheria wa kidini.

Amehitimisha kwa kusisitiza kuwa kurudi nyuma mbele ya adui ni jambo lililoharamishwa kwao.