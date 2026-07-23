Pezeshkian: Mpango wa Kina wa Ushirikiano wa Kimkakati ni ramani ya kuendeleza uhusiano kati ya Tehran na Baghdad

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesisitiza umuhimu wa kuandaa Mpango wa Kina wa Ushirikiano wa Kimkakati kati ya Iran na Iraq, akisema kuwa mpango huo utakuwa ramani ya kuendeleza na kupanua uhusiano kati ya Tehran na Baghdad.

Pezeshkian amesema kuwa upanuzi wa kina wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili unategemea utekelezaji wa haraka wa makubaliano yaliyofikiwa, kupanua ushirikiano wa kiuchumi na miundombinu, pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kiusalama.

Amesema kuwa usalama wa Iran na Iraq umefungamana, na kwamba dhamira ya pamoja ya nchi hizo mbili ni kubadilisha makubaliano yaliyofikiwa kuwa manufaa halisi kwa wananchi wa nchi zote mbili.

Akizungumza katika mkutano wa ujumbe wa ngazi za juu wa Iran na Iraq, Rais Pezeshkian amesema Iran inataka kuinua uhusiano kati ya Tehran na Baghdad katika nyanja zote za kisiasa, kiuchumi, kibiashara, kisayansi, kilimo, viwanda, usalama na miundombinu hadi kiwango cha juu zaidi, kwa kuzingatia uhusiano wa kihistoria, kitamaduni na kidini uliopo kati ya wananchi wa nchi hizo mbili.

Ameitaja Msimamo wa Arbaeen ya Imam Hussein (a.s.) kuwa ni mfano wa kipekee wa uhusiano huo, akisema kuwa ukarimu wa wananchi na Serikali ya Iraq kwa mamilioni ya wageni kutoka Iran umeonyesha mshikamano, udugu na umoja wa kiwango cha juu, jambo lililovutia dunia na linalostahili kupongezwa.

Pezeshkian pia ameashiria ushiriki mkubwa na wa kuvutia wa wananchi wa Iraq katika shughuli za mazishi ya kiongozi wa Mapinduzi aliyefariki shahidi, akisema kuwa ushiriki huo ni ishara ya kina cha uhusiano wa kihistoria, kitamaduni na kidini kati ya wananchi wa Iran na Iraq.

Rais wa Iran amesisitiza tena umuhimu wa kuandaliwa kwa “Mpango wa Kina wa Ushirikiano wa Kimkakati” kati ya Iran na Iraq, akisema kuwa mpango huo utakuwa ramani ya kuendeleza uhusiano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili.

Amesema kuwa usalama ni eneo muhimu zaidi la ushirikiano kati ya Tehran na Baghdad, akisisitiza kwamba usalama wa nchi hizo mbili umefungamana na kwamba kuzorota kwa hali ya usalama katika nchi moja kunaweza kuwa na athari za moja kwa moja kwa nchi nyingine.

Kwa msingi huo, amesema kuwa kupanua ushirikiano wa kiusalama ni jambo la kimkakati kwa pande zote mbili.

Pezeshkian pia amesisitiza umuhimu wa kusafishwa kwa maeneo ya mpakani na uwepo wa makundi yenye uhasama, akisema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inapendelea suala hilo kutatuliwa kupitia ushirikiano, mazungumzo na njia za amani kati ya nchi hizo mbili.

Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Iraq, Ali Faleh al-Zeidi, amesema kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ina nafasi maalumu katika sera ya mambo ya nje ya Iraq, akisisitiza kuwa kuendeleza na kupanua ushirikiano wa pande mbili ni jambo la kimkakati.

Al-Zeidi amesema kuwa usalama wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran una umuhimu maalumu kwa Iraq, akiongeza kuwa Iraq haitaruhusu eneo lolote la ardhi yake kutumiwa kama mahali pa kuitishia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran au kuvuruga usalama wake.

Aidha, Waziri Mkuu huyo amesema kuwa Iraq haitakubali hatua yoyote ya uhasama dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutoka kwa upande wowote, na kwamba nchi yake imejizatiti kushirikiana na Iran katika masuala ya kiusalama.

Amesisitiza pia kuwa Iraq iko tayari kuimarisha ushirikiano na Iran katika nyanja za uchumi, sayansi, elimu ya vyuo vikuu, afya na tiba, pamoja na maeneo mengine yenye maslahi ya pamoja kwa nchi hizo mbili.