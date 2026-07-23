Picha za Satelaiti Zinaonyesha Jengo la Amazon Nchini Bahrain Likilengwa kwa Silaha ya Kupenya Malengo Magumu Katika Shambulio la Iran

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa picha za satelaiti zenye ubora wa juu zinaonyesha jengo la kampuni ya Amazon nchini Bahrain likiwa limepata madhara baada ya kushambuliwa kwa kutumia silaha yenye uwezo wa kupenya malengo magumu, katika shambulio linalodaiwa kufanywa na Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, uchambuzi wa picha hizo za satelaiti unaonyesha alama za uharibifu kwenye jengo hilo, hali inayodaiwa kuhusishwa na matumizi ya silaha ya kupenya malengo magumu wakati wa shambulio hilo.

Ripoti hiyo imetaja kuwa jengo la Amazon nchini Bahrain lilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa na mashambulizi hayo, huku picha za satelaiti zikitumika kuonyesha kiwango cha uharibifu uliosababishwa kwenye jengo hilo.

Hata hivyo, taarifa hiyo imetolewa na vyombo vya habari vya Iran, na maelezo zaidi kuhusu aina kamili ya silaha iliyotumika, kiwango cha uharibifu pamoja na uthibitisho wa kujitegemea wa tukio hilo hayajaainishwa katika taarifa iliyotolewa.