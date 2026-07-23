Walinzi wa Mapinduzi wa Iran Waionya Uingereza: “Msiufanye Urithi Wenu wa Kihistoria kuwa wa Maangamizi Zaidi Kuliko Ulivyo”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran wameionya Uingereza, ambayo imeshiriki kwa kiwango kikubwa katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, **isiwe na historia mbaya zaidi na nzito kuliko ilivyo sasa.

Katika taarifa yake ya 46, Walinzi wa Mapinduzi walisema:



“Tunauonya utawala wa kifalme wa Uingereza, ambao umekuwa sababu kuu ya mateso ya watu wa eneo letu, una historia nyeusi ya kugawanya nchi za Kiislamu na kuhusika katika mauaji makubwa katika nchi hizo, pamoja na kushiriki kwa kiwango kikubwa katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, usifanye historia yake kuwa ya maangamizi na uovu mkubwa zaidi kuliko ilivyo.”

Taarifa hiyo ilisema kuwa, katika kuendeleza kuwaadhibu wachokozi na kulipiza kisasi dhidi ya uhalifu wa jeshi la Marekani linalowaua watoto, ambalo leo lilishambulia njia ya ziara ya wapenzi wa Abu Abdillah al-Husayn (a.s.), Walinzi wa Mapinduzi wameendelea kuufichua ulimwengu kuhusu “tabia ya Kiyazidi na asili ya kinyama na ukatili wa viongozi wa Marekani.”



Walinzi wa Mapinduzi waliongeza kuwa wapiganaji wake walitekeleza asubuhi ya leo wimbi la 26 la operesheni ya “Nasr 2”, kwa neno la siri “Yā Abā Abdillāh al-Husayn (a.s.)”, kupitia mashambulizi mseto yaliyolenga kitengo maalumu cha vita vya kielektroniki cha Marekani katika kambi ya Al-Adairi, pamoja na kambi ya wanajeshi wa kitengo hicho.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baadhi ya wanajeshi waliuawa na wengine kujeruhiwa. Pia, mnara wa kuongozea safari za anga katika kambi hiyo ulipigwa na kuharibiwa, huku operesheni za kulipiza kisasi zikiendelea.



Taarifa hiyo ilisema kuwa Marekani, ambayo imepata kushindwa katika uwanja wa vita, sasa imeanza kutumia udanganyifu na upotoshaji ili kupata nafasi ya kujipanga upya na kuimarisha vikosi vyake kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi mapya, huku ikiendelea kuzungumzia uwezekano wa kurejea katika mazungumzo.



Walinzi wa Mapinduzi walisisitiza:



“Adui lazima alipe gharama ya kuvunja ahadi na kutotimiza makubaliano yake. Hatutaruhusu safari hii Marekani, chini ya kivuli cha kusitisha mapigano kwa udanganyifu, kujaza tena akiba yake ya mafuta na silaha, kisha kuanza tena mashambulizi.”



Aidha, taarifa hiyo ilieleza kuwa jeshi la Marekani, katika mashambulizi yake ya hivi karibuni baada ya kuanza tena rasmi kwa vita, lilitumia makombora ya Cruise yaliyorushwa kutoka kwenye meli zake katika Bahari ya Hindi. Baada ya akiba ya makombora katika meli hizo kumalizika, Marekani ilitumia jana ndege za kivita aina ya B-1, zilizoruka kutoka katika kambi ya **Fairford nchini Uingereza**.



Walinzi wa Mapinduzi wakasisitiza:

“Kama walivyotangaza maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nje, kila kambi itakayotumika katika uchokozi dhidi ya ardhi ya Iran itakuwa shabaha halali kwetu.”

Katika sehemu ya mwisho ya taarifa hiyo, Walinzi wa Mapinduzi waliionya tena serikali ya kifalme ya Uingereza, wakisema kuwa ina historia ndefu ya kusababisha mateso kwa watu wa eneo hilo, kugawanya nchi za Kiislamu, kushiriki katika mauaji makubwa, kuanzisha na kuunga mkono serikali za kidikteta, na-kwa mujibu wa taarifa hiyo - kuwa na nafasi katika kupanga na kuongoza mchakato wa kuikalia Palestina na kuanzishwa kwa Israel.



Walisema kuwa ushiriki wa Uingereza katika mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran unaweza kuifanya historia yake kuwa “ya uovu, maangamizi na uzito mkubwa zaidi kuliko ilivyo tayari.”