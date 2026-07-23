Araghchi: Tatizo letu na Marekani si upatanishi, bali ni msimamo usio na mantiki wa Washington

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema kuwa tatizo kuu kati ya Iran na Marekani si suala la upatanishi au kubadilishana ujumbe, bali ni mwelekeo usio na mantiki wa Washington.

Araghchi amesema kuwa Iran haina tatizo la kubadilishana ujumbe na Marekani, akieleza kwamba kuna watu wa kutosha wanaoweza kusaidia katika jukumu la upatanishi na kwamba hakuna tatizo katika kubadilishana ujumbe kati ya pande hizo mbili.

Akijibu swali kuhusu uvumi kwamba Waziri Mkuu wa Iraq anaweza kuwasilisha ujumbe wa Marekani kwa Tehran, Araghchi amesema kuwa Waziri Mkuu wa Iraq amesafiri kwenda Washington na ni jambo la kawaida kwake kuwasilisha kwa Iran maoni na mtazamo wake kuhusu ziara hiyo.

Hata hivyo, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran amesisitiza kuwa tatizo kuu liko katika namna Marekani inavyoendesha sera zake.

Amesema kuwa msimamo usio na mantiki wa Marekani, madai yake yaliyopitiliza na mtazamo wake wa kutaka kutawala vimekumbana na majibu madhubuti kutoka kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Araghchi amesema kuwa mpaka upande wa Marekani utakapofahamu kwamba hauna njia nyingine isipokuwa kuheshimu wananchi wa Iran na maslahi yao, hakutakuwa na mazingira ya kuendeleza mchakato huo.

Ameongeza kuwa suala hilo halihitaji hata kubadilishana ujumbe, bali Marekani inachohitaji ni kupitia upya sera zake.