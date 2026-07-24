Araqchi akutana na Mawaziri wa Mambo ya Nje wa China na Kyrgyzstan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araqchi, amekutana kwa nyakati tofauti na Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Watu wa China na Jamhuri ya Kyrgyzstan, ambapo wamefanya mazungumzo ya pande mbili.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Iran (IRNA), Araqchi alikutana na Waziri wa Mambo ya Nje wa China, Wang Yi, pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje wa Kyrgyzstan, Jeenbek Kulubaev, pembezoni mwa mkutano wa Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai (SCO).



Katika kila mkutano, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran alifanya mazungumzo ya pande mbili na mwenzake kuhusu masuala yenye umuhimu wa pamoja na maendeleo ya hivi karibuni ya kikanda na kimataifa.



Abbas Araqchi aliwasili usiku wa Alhamisi katika mji wa Cholpon-Ata, nchini Kyrgyzstan, kwa ajili ya kushiriki katika mkutano wa Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai.