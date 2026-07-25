Mwandishi maalum wa Umoja wa Mataifa alitaka marufuku ya silaha dhidi ya serikali ya Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Anadolu, Francesca Albanese, mwandishi maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya kibinadamu katika maeneo yanayokaliwa ya Palestina, siku ya Jumamosi alielezea mashambulizi ya Israel dhidi ya raia wa Palestina katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu kama «mauaji ya halaiki» na akataka marufuku ya haraka ya silaha na kusimamisha biashara na serikali ya Kizayuni.

Albanese aliandika kwenye mtandao wa kijamii X: «Mauaji ya halaiki dhidi ya raia wasio na ulinzi katika Ukingo wa Magharibi mzima, wakati Gaza iko chini ya moto.»

Albanese alisema: «Marufuku ya silaha sasa hivi - simamisha biashara sasa hivi.» Aliongezea kwamba hatua kama hizo ni za lazima kulingana na sheria za kimataifa.

Kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina, Wapalestina wawili walishahidishwa Ijumaa katika shambulio la wavamizi wa Israel na vikosi vya Israel dhidi ya mji huo.