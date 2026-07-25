Araghchi: Iran haijawahi kutoza ada za usafirishaji katika Mlango wa Hormuz licha ya miongo ya vikwazo na mashinikizo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, ameeleza kuwa Iran haijawahi kutoza ada za usafirishaji kwa meli zinazopita katika Mlango wa Hormuz, licha ya kukabiliwa kwa miongo kadhaa na kampeni za kisiasa, vikwazo vya kiuchumi na juhudi za kuitenga kimataifa.

Araghchi amebainisha kuwa njia mbalimbali muhimu za kimataifa za majini hutoza ada kwa meli zinazopita katika maeneo yao. Kwa mujibu wa maelezo yake, Misri hutoza kati ya dola 200,000 na 700,000 kwa kila meli inayopita katika Mfereji wa Suez, huku ada hiyo ikizidi dola milioni moja kwa meli kubwa za mizigo au meli za kubeba mafuta.

Aidha, amesema kuwa Uturuki hutoza ada za usafirishaji kupitia Mlango wa Bosphorus, huku Panama ikitoza kati ya dola 100,000 na 450,000 kwa kila meli inayopita katika Mfereji wa Panama, na ada hiyo inaweza kufikia dola 500,000 kwa meli kubwa za aina ya Neopanamax.

Akizungumzia hali hiyo, Araghchi amesema kuwa Iran, licha ya kuwa na udhibiti wa sehemu kubwa ya pwani ya Mlango wa Hormuz na umuhimu mkubwa wa njia hiyo katika biashara ya kimataifa, imeendelea kuruhusu meli kupita bila kutoza ada za usafirishaji.

Waziri huyo wa Mambo ya Nje wa Iran amehoji kwa nini nchi yake inaitwa “mhusika mbaya” katika masuala ya kimataifa, wakati kwa miongo kadhaa imeacha usafirishaji kupitia Mlango wa Hormuz ukiwa huru bila ada, licha ya kukabiliwa na vikwazo, kampeni za chuki na kutengwa kimataifa.

“Iran imekataa kwa miongo kadhaa kutoza ada yoyote ya usafirishaji katika Mlango wa Hormuz, na kufanya upitishaji wa meli kuwa wa bure kabisa. Ilifanya hivyo licha ya kampeni zote za kuchafuliwa jina, vikwazo na kutengwa ilikokabili. Na bado mnatarajia niamini kwamba Iran ndiyo ‘mhusika mbaya’ hapa?” Araghchi amehoji.