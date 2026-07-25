Juhudi za Marekani kuchelewesha kuchapishwa kwa picha za satelaiti za Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu RT, Umoja wa Ulaya, katika hatua ya kutafakari ambayo inakinzana na sera ya mtiririko huru wa taarifa, ilikubali ombi la Marekani la kuahirisha kuchapishwa kwa picha za satelaiti za «Copernicus» katika eneo la Ghuba ya Persia na Mlango wa Hormuz kwa muda wa saa 24.

Kulingana na ripoti hii, picha za satelaiti za «Copernicus» zinashughulikia eneo la Ghuba ya Persia, ikijumuisha Ghuba ya Oman na njia za meli zinazoelekea Mlango wa Hormuz.

Ombi hili la Marekani linalenga kukagua picha za uharibifu uliosalia kutokana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran katika eneo hilo.

Uamuzi huu ulichukuliwa wakati huo huo na kuimarishwa kwa vizuizi sawa na makampuni binafsi ya anga na urambazaji katika kuchapisha picha za eneo hilo katika kipindi cha kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi unaohusiana na Iran na Mlango wa Hormuz.