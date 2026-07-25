Newsweek: Chaguzi za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran zina hatari kubwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, jarida la Newsweek liliripoti kwamba Mlango wa Hormuz, kama njia muhimu ya maji ambayo sehemu kubwa ya usafirishaji wa nishati duniani hupita kupitia hiyo, imekuwa nyenzo ya mkazo wa kimkakati kwa Iran.

Kulingana na ripoti hii, utawala wa Trump una chaguzi nne tu dhidi ya Iran, na zote zina gharama kubwa na hatari nyingi: kupanua mashambulizi ya anga dhidi ya Iran; ingawa mashambulizi ya zamani yameonyesha kwamba Tehran haibadili misimamo yake kwa sababu ina nyenzo za mkazo juu ya usafirishaji wa kimataifa na inaweza kujenga upya nguvu zake.

Chaguo la pili ni kusindikiza meli za mafuta katika eneo hilo, ambalo linakabiliwa na changamoto kama vile uwezo wa Marekani wa kutekeleza misheni hii katika mazingira yenye vitisho vingi.

Inafaa kumbuka kwamba Trump hapo awali alikuwa amependekeza mpango huo na kuzitaka nchi za dunia kuandamana na Marekani katika suala hili, lakini kwa sababu ya kupuuzwa kwa mpango huo na serikali kutokana na hatari zake, mradi wa Trump ulishindwa.

Chaguo la tatu ni kufanya operesheni ndogo ya ardhini, ambayo inahitaji vikosi vingi na usaidizi mkubwa wa kijeshi na inaweza kusababisha hasara kubwa ya binadamu na uharibifu mkubwa wa mali. Chaguo la nne ni kurudi kwenye mazungumzo, ambayo ndiyo yenye gharama ndogo zaidi.

Hii ni wakati uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran ulifanyika wakati wa mazungumzo na kuonyesha kwamba Washington haiwezi kuaminika.