Ujumbe wa Kidiplomasia wa Oman Wawasili Tehran Kujadili Usalama wa Usafiri katika Mlango wa Hormuz

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Ujumbe wa kidiplomasia kutoka Usultani wa Oman unatarajiwa kuwasili mjini Tehran leo kwa ajili ya kufanya mazungumzo kuhusu taratibu za kusimamia usafiri wa majini katika Mlango wa Hormuz.



Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), ziara hiyo inafanyika katika mfumo wa mashauriano yanayoendelea kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Usultani wa Oman.



Mashauri hayo yanalenga kufikia taratibu zinazofaa za kudhibiti na kuratibu mwenendo wa usafiri wa majini katika Mlango wa Hormuz, mojawapo ya njia muhimu za kimataifa za usafirishaji wa majini.



Ziara ya ujumbe huo inafanyika wakati ambapo Tehran na Muscat zinaendelea na mashauriano ya kidiplomasia kuhusu maendeleo ya kikanda, usalama wa baharini na umuhimu wa kuhakikisha usalama wa meli za kibiashara zinazopita katika eneo hilo.



Habari zaidi kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo zinatarajiwa kutolewa baada ya kukamilika kwa mashauriano kati ya pande hizo mbili.