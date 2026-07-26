Trump apoteza uungwaji mkono katika kura za maoni za Fox News kuhusu Iran na uchumi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kupoteza uungwaji mkono katika kura za maoni zinazohusiana na masuala ya Iran na uchumi, kwa mujibu wa viashiria vilivyochapishwa na Fox News.

Takwimu hizo zinaonesha kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa pengo la imani analokabiliana nalo Trump ndani na nje ya Marekani kwa wakati mmoja. Pengo hilo haliishii tu katika kushuka kwa takwimu za uungwaji mkono, bali pia linaibua maswali kuhusu ufanisi wa mkakati wake wa “makabiliano na kuongezeka kwa mivutano.”

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, hali hiyo pia inaanza kusababisha mpasuko katika msingi wa wafuasi uliomsaidia Trump kufikia Ikulu ya White House.

Mwelekeo huo unaashiria changamoto kubwa kwa utawala wa Trump, hasa katika masuala ya sera za kigeni zinazohusiana na Iran pamoja na usimamizi wa uchumi wa Marekani, huku viashiria vya maoni ya umma vikiendelea kufuatiliwa kwa karibu.