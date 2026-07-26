Zaidi ya wageni 434,000 wapita katika vituo vya mipakani Khuzestan kuelekea ziara ya Arbaeen

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, jumla ya wageni 434,871, wakiwemo raia wa Iran na wageni kutoka nchi mbalimbali, wamevuka kupitia vituo viwili vya mipakani vya Shalamcheh na Chazabeh** katika Mkoa wa Khuzestan, kusini-magharibi mwa Iran, kwa ajili ya kushiriki katika ziara ya Arbaeen.



Mkurugenzi Mkuu wa Barabara na Usafiri wa Nchi wa Mkoa wa Khuzestan, Yazdan Khosravi, amesema kuwa takwimu hizo zinahusu kipindi kuanzia tarehe 16 hadi mwisho wa tarehe 25 Julai 2026.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, katika kituo cha mpaka cha Shalamcheh, jumla ya wageni 359,232 walivuka katika kipindi hicho.



Kati ya idadi hiyo, Wairani 77,731 waliingia nchini kupitia kituo hicho, huku Wairani 241,748 wakiondoka nchini kupitia mpaka huo. Aidha, raia 17,760 wa kigeni waliingia nchini, huku raia 26,993 wa kigeni wakiondoka.



Kwa upande mwingine, kituo cha mpaka cha Chazabeh kilirekodi jumla ya watu 75,639 waliovuka katika kipindi hicho.



Takwimu zinaonesha kuwa Wairani 13,648 waliingia nchini kupitia kituo hicho, huku Wairani 49,206 wakiondoka nchini. Aidha, raia 5,295 wa kigeni waliingia nchini, wakati raia 7,490 wa kigeni waliondoka.



Mtiririko huo mkubwa wa wageni unaendelea katika kipindi cha maandalizi na ushiriki wa mamilioni ya waumini katika ziara ya Arbaeen ya Imam Hussein (as), ambapo mahujaji kutoka Iran na nchi mbalimbali duniani husafiri kuelekea maeneo matakatifu kwa ajili ya kushiriki katika ibada hiyo kubwa.