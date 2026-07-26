Gavana wa Qazvin: Kuingizwa kwa Ngome ya Alamut katika orodha ya urithi wa dunia kunafungua fursa mpya za utalii mkoani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Gavana wa Mkoa wa Qazvin, Mohammad Nowzari, amesema kuwa kuingizwa kwa Ngome za Alamut na ngome zake zinazohusiana katika Orodha ya Urithi wa Dunia ya Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni (UNESCO) ni tukio kubwa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Mkoa wa Qazvin.



Akizungumza katika mkutano wa Kamati ya Urithi wa Dunia ya UNESCO, uliofanyika kwa njia ya mtandao Jumapili kwa ajili ya kutangaza uamuzi wa mwisho kuhusu ombi la kuingizwa kwa Ngome za Alamut na ngome zake katika Orodha ya Urithi wa Dunia, Nowzari amesema kuwa mafanikio hayo yanafungua hatua mpya katika maendeleo ya utalii wa mkoa huo.



Kwa mujibu wa gavana huyo, kutambuliwa kwa Ngome ya Alamut na UNESCO kutatoa fursa mpya kwa ajili ya kuendeleza sekta ya utalii, kuimarisha miundombinu na kuitambulisha kwa undani zaidi historia na utambulisho wa kitamaduni wa Mkoa wa Qazvin mbele ya dunia.



Amesema kuwa uamuzi huo ni mafanikio makubwa kwa Iran na Qazvin, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia fursa hiyo katika kuendeleza uwezo mkubwa wa kihistoria, kiutamaduni na kitalii uliopo katika eneo hilo.