Uhispania imelaani mashambulizi ya hivi karibuni ya Wazayuni katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa "Abna" kwa kunukuu "Al Jazeera", serikali ya Uhispania imelaani tena kwa nguvu zote vurugu zinazoendelea za walowezi wa Israel ambao wanaendelea kutenda kwa kukosa adhabu dhidi ya wakazi wa Kipalestina katika Ukingo wa Magharibi.

Katika taarifa iliyorejelea tukio la Ijumaa wakati wa shambulizi la walowezi kwenye kijiji cha Tal, imesemwa: shambulizi jingine lisilo na lengo la walowezi lilisababisha vifo vya raia wanne wa Kipalestina na walowezi wawili wa Israel.

Uhispania imeutaka utawala wa Kizayuni "kuchukua hatua muhimu za kupunguza mvutano na kuhakikisha kwamba wale waliohusika na mashambulizi haya wanafunguliwa mashtaka".

Taarifa hiyo iliongeza kuwa Israel "lazima ifutie mbali sera za upanuzi wa makazi na ulinzi wa vurugu za walowezi dhidi ya raia wa Kipalestina, na kutekeleza majukumu yake kama mamlaka ya uvamizi katika Palestina".