Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, Mike Waltz, Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa, leo Jumapili katika hotuba yake alirudia tena madai ya uwongo ya maafisa wa nchi hiyo kuhusu "chaguo la kidiplomasia na Iran"!

Balozi wa Marekani katika UN alidai kwamba Donald Trump ameipa fursa diplomasia na Iran!

Mike Waltz kisha alidai: Trump anazipa mazungumzo na Iran muda fulani!

Alipoulizwa swali kuhusu iwapo Wamarekani wanaweza kutarajia kwamba vita vya Trump dhidi ya Iran vitaisha mwishoni mwa mwaka, afisa huyo wa Marekani alidai: Sina nia ya kuweka aina yoyote ya ratiba ya muda kwa ajili yake. Rais ana chaguo zote mezani. Anachunguza chaguo za kiuchumi, kidiplomasia na kijeshi kuhusu Iran ili kufikia lengo la kimkakati sana. Trump amejikita katika jambo hili!

Katika jaribio la kuonyesha aina fulani ya kutokuwepo kwa umoja ndani ya taasisi za Iran kwa lengo la kunufaika kisiasa na kimedia, kwa kutoa madai ya kipuuzi alidai: Kile Rais anachofanya kwa sasa na tulichokuwa tukishuhudia mara kwa mara ni kukipa mchakato wa mazungumzo nafasi na muda. Mazungumzo yanaendelea na yanafuatiliwa katika ngazi zote. Hata hivyo, kile tunachoshuhudia mara kwa mara ni kuwepo kwa tofauti za maoni ndani ya serikali ya Iran; aina ya mizozo ya ndani inaendelea! Wengine wanatafuta miongozo ya uongozi, wakati kikundi kingine kinataka kuchukua njia tofauti. Hali hii inafanya kufikia suluhu ya kuridhisha kutoka kwa mtazamo wa kidiplomasia kuwa ngumu sana na yenye changamoto nyingi!